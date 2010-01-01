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3 декабря в КВЦ «Парковый» состоялась церемония награждения победителей Национальной ресторанной премии СОЛЬ® 2016.
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3 декабря смотрите награждение лучших ресторанов страны в реальном времени на сайте премии СОЛЬ®
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Киевская гостиница «Хаятт Ридженси Киев» приглашает на предновогодний воскресный бран
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2 декабря 2016 года в Киеве, КВЦ «Парковый» состоится гастрономическое событие для шеф-поваров и рестораторов – Creative Chefs Summit
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Представители мирового конкурса Diageo Reserve World Class приедут в Киев с лекциями
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