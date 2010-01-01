Главная
Новости
Дегустации
Аналитика
Интервью
Репортажи
Энциклопедия
Архив журнала
Вакансии партнеров
Названы лучшие рестораны Украины 2016 года!

3 декабря в КВЦ «Парковый» состоялась церемония награждения победителей Национальной ресторанной премии СОЛЬ® 2016.

Подробнее ...
 
Церемонию награждения премии СОЛЬ® можно будет смотреть онлайн!

 

3 декабря смотрите награждение лучших ресторанов страны в реальном времени на сайте премии СОЛЬ®

Подробнее ...
 
Предновогодний Бранч в «Хаятт Ридженси Киев»

 

 

Киевская гостиница «Хаятт Ридженси Киев» приглашает на  предновогодний воскресный бран

Подробнее ...
 
Первый международный саммит шеф-поваров Creative Chefs Summit 2016

2 декабря 2016 года в Киеве, КВЦ «Парковый» состоится гастрономическое событие для шеф-поваров и рестораторов – Creative Chefs Summit

Подробнее ...
 
Фестиваль BAROMETER соберет мировых экспертов барной индустрии

 

Представители мирового конкурса Diageo Reserve World Class приедут в Киев с лекциями

Подробнее ...

 

 

 
﻿

© ООО «Издательский дом «Н». Все права защищены. Перепечатка текстов, рисунков и фотографий, цитирование
материалов журнала «Drinks+» и «Drinks+ Bars&Restaurants» возможны только с письменного разрешения
ООО "Издательский дом "Н" и с обязательной ссылкой на источник.

Дизайн сайта: Елена Демидченко, «Издательский дом «Н»

Разработка: SKP Studio Works        | Украина | Киев | 2010 |

На сайте есть материалы запрещенные к просмотру лицам младше 18 лет!